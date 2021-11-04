ليفربول يثأر من أتلتيكو مدريد ويتأهل إلى دور الـ16

ليفربول يثأر من أتلتيكو مدريد ويتأهل إلى دور الـ16ضمن فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة نجمه الأول الدولي المصري محمد صلاح، التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ، عقب انتصاره الثمين على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، بثنائية دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب «آنفيلد»، مساء يوم الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من البطولة الأوروبية الكبيرة، سجلهما جوتا في الدقيقة 13، فيما أحرز ماني الهدف الثاني في الدقيقة 22.

وثأر ليفربول من أتلتيكو مدريد الذي كان قد فاز عليه على ملعب آنفيلد في مارس 2020 بنتيجة 3-2 وتسبب في خروجه من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ترتيب ليفربول

رفع فريق ليفربول رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الثانية منفردًا وضمن التأهل إلى ثمن النهائي، فيما توقف رصيد أتلتيكو مدريد عند 4 نقاط في المركز الثالث، بينما بورتو البرتغالي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، وفي حالة فوزه في المباراتين المقبلتين سيصبح 11 نقطة ولن يحرم رفاق صلاح من التأهل.

وشهدت المباراة تقدم الريدز في نتيجة المباراة بهدف مبكر، وتحديدا في الدقيقة 13، بعد هجمة منظمة من لاعبي ليفربول بمجموعة من التمريرات من الجبهة اليمنى أنهاها ترينت أرنولد بعرضية مباشرة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها دييجو جوتا برأسية صاروخية من داخل منقطة الجزاء سكنت شباك الحارس يان أوبلاك.

في الدقيقة الـ22 من زمن المباراة، تمكن رفاق المصري محمد صلاح من تسجيل ثاني أهداف تلك المواجهة، بعد هجمة مرتدة سريعة من لاعبي ليفربول أنهاها ترينت أرنولد بتسديدة مباشرة من خارج حدود منطقة الجزاء وجدت متابعة في طريقها من ساديو ماني بلمسة سحرية وضعت الكرة داخل في شباك الخصم بعدما خدعت يان أوبلا حارس الفريق المدريدي.

في الدقيقة 23، تصويبة صاروخية عن طريق أليكس تشامبيرلين لاعب ليفربول من على حدود منطقة الجزاء مستغلا تهيأة محمد صلاح السحرية، لكن تسديدته مرت إلى جوار القائم الأيمن لمرمى الحارس يان أوبلاك بسنتيمترات قليلة فقط.

وشهدت الدقيقة 36، طرد فيليبي لاعب أتلتيكو مدريد بعد تدخل عنيف على ساديو ماني.

وفي الدقيقة 41، أطلق محمد صلاح صاروخية تصدى لها ببراعة أوبلاك حارس مرمى فريق أتلتيكو مدريد.

وفي الدقيقة 43، واصل أوبلاك إنقاذ مرماه بعد قيامه بتصدي إعجازي لرأسية البرتغالي دييجو جوتا من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 45، سدد تشامبيرلين تصويبة قوية من على حدود منطقة الجزاؤ مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

وشهدت الدقيقة 49، إلغاء هدفا لدييجو جوتا بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 52، هدف محقق ضائع لليفربول بعد انطلاقة مميز من محمد صلاح على الجبهة اليمنى استغلها في إختراق منطقة جزاء أتليتكو مدريد والإنفراد بالمرمى قبل أن يطلق تسديدة قوية تصدى لها الحارس يان أوبلاك وأنقذ مرماه.

وفي الدقيقة 53، ركلة ركنية لليفربول على يمين مرمى أتليتكو مدريد، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء تهيأت أمام أقدام المدافع المتقدم جويل ماتيب في مواجهة المرمى تماما والذي سدد كرة قوية مرت إلى جوار القائم الأيمن لمرمى الحارس يان أوبلاك.

وفي الدقيقة 54، هجمة خطيرة لليفربول بعرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها ديوجو جوتا برأسية مرت بشكل قريب إلى جوار القائم الأيسر لمرمى الحارس يان أوبلاك.

وفي الدقيقة 57، سدد سواريز تصويبة قوية اصطدمت بقدم ماتيب ودخلت شباك الريدز، إلا أن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 58، تسديدة أرضية عن طريق محمد صلاح من داخل منطقة جزاء أتليتكو مدريد مرت إلى جوار القائم الأيسر لمرمى الحارس يان أوبلاك.

وفي الدقيقة 63، تسديدة صاروخية عن طريق فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول من خارج حدود منطقة الجزاء مرت بشكل قريب إلى أعلى العارضة العلوية لمرمى الحارس يان أوبلاك.

وفي الدقيقة 74، سدد هيكتور هيريرا لاعب أتلتيكو مدريد صاروخية مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الريدز بقليل.

وفي الدقيقة 87، سدد هيندرسون صاروخية من على حدود منطقة جزاء أتلتيكو مدريد تصدى لها أوبلاك على مرتين.

يذكر أن فريق ليفربول يتواجد بالمجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا بجوار كل من أتلتيكو مدريد، بورتو، وأيه سي ميلان.