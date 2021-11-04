«حماية المستهلك» عن أزمة «البيوت المغشوشة»: لا توجد صلاحيات لدينا

الرياض - محمد عبدالله - قال الأمين العام لجمعية حماية المستهلك د. ناصر بن دهيم، إن قضية البيوت المغشوشة حاليًا من القضايا الفردية، مضيفًا أن المستهلك يلجأ إلينا بالرغم من عدم وجود الصلاحيات لدينا.

وقال بن دهيم، لبرنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية": "إن جميع شكاوى المواطنين محل اهتمام الجمعية، ويتم رصد الشكاوى والرفع بها للجهات المختصة".

وأضاف أن من ضمن القضايا المطروحة قضية البيوت المغشوشة، وهناك خط زمني لكل مراحل الموضوع.

وتابع بأن كود البناء الجديد الصادر من وزارة الشؤون البلدية والإسكان أسهمت فيه الجمعية بشكل كبير، لكن القضايا الفردية وأي مواطن يلجأ للجمعية نحن نتفانى في خدمته.

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