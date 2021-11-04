هل يحق للموظف الحصول على إجازة بأجر لأداء الامتحانات؟.. «الموارد البشرية» توضح

الرياض - محمد عبدالله - جددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، التأكيد على أحقية الموظف في الحصول على إجازة لأداء الامتحانات.

وقال الوزارة، عبر موقعها «الثقافة العمالية»، ردا على تساؤل بهذا الشأن، أن للعامل إذا وافق صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية أو قبل استمراره فيها الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام المتحان الفعلية.

وأضافت، إذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر بعد أيام الإجازة الفعلية. ويحرم العامل من أجر الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤد الامتحان، مع عدم الأخلال بحق صاحب العمل في مساءلته تأديبياً.

وأكملت الوزارة، أنه إذا لم يحصل العامل على موافقة صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية فله أن يحصل على إجازة لتأدية الامتحان بعدد أيام الامتحان الفعلية تحتسب من إجازته السنوية في حال توافرها، وعند تعذر ذلك فللعامل أن يحصل على إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان الفعلية.

وأردفت، أنَّ العامل عليه أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل، لصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب اجازة وكذلك ما يدل على أداء الامتحان.

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