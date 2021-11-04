وزير الداخلية يشارك في منتدى وزاري لتعميق العلاقة بين المملكة والصين

الرياض - محمد عبدالله - شارك وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، في منتدي وزاري حول التعاون الدولي لمبادرة الحزام والطريق تجسيدًا لعمق العلاقات بين المملكة والصين.

وعبّر وزير الداخلية عن تمنياته بأن تحقق المبادرة أهدافها عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، قائلًا: بتوجيهات القيادة -يحفظها الله- شاركت اليوم في المنتدى الوزاري حول التعاون الدولي لمبادرة الحزام والطريق تجسيدًا لعمق العلاقات بين المملكة والصين، وتلبية لدعوة وزير إدارة الطوارئ في جمهورية الصين الشعبية، وأرجو أن تحقق المبادرة أهدافها للحد من مخاطر الكوارث.

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