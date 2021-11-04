وزير الصحة يعلن وصول المملكة إلى نسبة 70% من التحصين بجرعتيْ لقاح كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أعلن وزير الصحة فهد الجلاجل، الأربعاء، وصول المملكة إلى نسبة 70 من التحصين بجرعتين من لقاح كورونا.

وأكد وزير الصحة، في مقطع بثته وزارة الصحة، أهمية التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية الملائمة لهذه المرحلة وعدم التهاون في تطبيقها.

ووجه رسالة إلى المواطنين والمقيمين، قائلا: قبل أشهر، كنا نراقب ارتفاع حالات الإصابة بكورونا، إلا أننا نراقب اليوم انخفاضها بكل سرور، بفضل الوعي بالإجراءات الاحترازية ورفع عدد المحصنين. كما وجه الشكر لكل من مد ذراعه للحصول على لقاح كورونا.

وأضاف وزير الصحة "نريد لسعادتنا ومناعتنا أن تكتمل وذلك لا يتم إلا بالمسارعة لاستكمال لتحصين بأخذ اللقاح، وتعزيز المناعة بحصول من تجاوز جرعتهم الثانية ستة أشهر على جرعة تنشيطية ثالثة، وأن ننتظم فيما بدأنا ونجحنا به من عدم التهاون في الإجراءات الاحترازية وفق ما تتطلبه المرحلة الحالية".

وختم وزير الصحة بقوله إن "تهاون الفرد قد يهدم ما يتعاون من أجله المتجمع".

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