توضيح من «الكهرباء» بشأن قدرات العداد

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الأربعاء، طريقة معرفة قدرات العدادات.

ونصحت الشركة باتباع الدليل الارشادي المرفق مع الجهاز (الكهربائي) أو التواصل مع المتجر الذي تم شراء الجهاز منه.

جاء ذلك ردًا من الشركة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالمشتركين» بموقع تويتر، على تساؤل وردها من مشترك عن عداد سعة ٣٠ أمبير.. فكيف يتحمل جهاز تكييف؟

وفي شأن توعوي آخر، أوضحت الشركة طريقة إلغاء الفاتورة الثابتة بالدخول على الرابط المخصص والضغط على أيقونات «خدمات الحساب، أختيار الفاتورة الثابتة، اختيار إلغاء الفاتورة الثابتة».

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