هل يمكن تجديد الإقامة وتمديد التأشيرة لعامل منزلي من الخارج؟.. أبشر توضح

الرياض - محمد عبدالله - كشفت منصة أبشر، اليوم الأربعاء، دور الكفيل بشأن تجديد الإقامة وتمديد التأشيرة للعمالة المنزلية أثناء وجودها خارج المملكة.

وقالت المنصة، عبر تويتر، إنَّ الكفيل يمكنه تجديد الإقامة وتمديد التأشيرة للعمالة المنزلية لمن هم خارج المملكة من خلال حسابه في منصة أبشر أفراد ويمكن ذلك للعمالة المهنية على مؤسسة فردية من خلال حساب مالك المؤسسة في منصة أبشر أعمال.

جاء ذلك ردًا على استفسار ورد للمنصة بشأن وجود مقيم خارج المملكة ورغبته في تجديد الخروج والعودة دون الكفيل.



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