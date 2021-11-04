عاجل | لماذا حسمت التعليم درجات المواظبة

ولن يشمل حسم المواظبة الطلاب الذين لديهم أعذار لعدم تمكنهم من أخذ اللقاح، لأسباب صحية وأعذار موثقة، وكذلك لن يشمل الطلاب الذين لم يكملوا 12 عاما.
دليل تنظيمي
شمل الدليل التنظيمي للاختبارات، الذي أصدرته وزارة التعليم، ألا تزيد مدة الاختبارات النهائية على 7 أيام في الفترة الصباحية للمرحلتين المتوسطة والثانوية حضوريا، وأن يكون اختبار المرحلة الابتدائية عن بُعد الـ4 عصرا ابتداء من الأربعاء المقبل 12/4، وتنفيذ اختبارات المواد العلمية والشفوية في المرحلتين المتوسطة والثانوية عن بُعد ابتداء من الأحد المقبل 9/4 حتى الثلاثاء 11/4.
احترازات
أكدت وزارة التعليم على المدارس توزيع الطلاب والطالبات على لجان الاختبارات، وتقسيمهم على مجموعات، بشكل يضمن عدم تكدسهم، والاستفادة من كل مرافق المدارس كقاعات للاختبارات، على أن يجرى كل اختبار في جلسة واحدة، وألا تزيد الاختبارات على مادتين في اليوم الواحد، على أن يكون آخر موعد لإعلان النتائج قبل نهاية دوام الخميس 20/4.
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