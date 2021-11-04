شكرا لقرائتكم خبر عن توكلنا.. «جدل الخصوصية» بين أولياء الأمور والمدارس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أثار تطبيق «توكلنا»، مؤخرا، جدلا حول خصوصية المستخدمين، بعد امتداد صلاحيات بعض مديري المدارس للدخول على بيانات أولياء الأمور عبر تطبيق «توكلنا»، وعدم اقتصارها على الحالة الصحية للطالب والمعلم، وذلك بعد تمكين المسؤولين من الاطلاع على حالة تلقي الطلبة ومنسوبي المدارس جرعات لقاح كورونا

حماية المعلومات

من جهته، ذكر المحامي والمستشار القانوني جاسم العطية، أن تفويض وزارة التعليم يقدر بقدره، ولو كان مقتصرا على الحالة الصحية للطالب فقط دون أي معلومات أخرى، فلا يحق لأي شخص الاطلاع على معلومات أكثر من ذلك، مشيرا إلى أن دخول المسؤول في المدرسة على معلومات غير مسموح بها، يحتاج إلى بينة وإثبات.

وقال: على من يدعي دخول المسؤولين بالمدرسة على بيانات غير مطلوبة، إثبات ذلك والتوجه للقضاء للنظر فيها، وبيان ما إذا كان هناك تجاوز من عدمه.

حسابات مستقلة

من جهته، أوضح تطبيق «توكلنا»، في رده على استفسار (اليوم)، أن التطبيق يعرض البيانات المسجلة بمنصة مدرستي، وفقا لتوجيه وزارة التعليم، ويمكن للمعلمين والطلاب عرض بياناتهم عبر «توكلنا»، وهو الأمر المتاح لولي الأمر، إذ يمكنه عرض بيانات أبنائه وبناته من طلاب وطالبات.

وأشار التطبيق إلى أن خدمة عرض بيانات منصة مدرستي تتطلب وجود حساب في توكلنا للمعلمين والمعلمات وأولياء أمور الطلاب والطالبات، ويلزم أولياء الأمور إضافة الأبناء والبنات ضمن أفراد الأسرة، أما وجود حسابات مستقلة في توكلنا للأبناء والبنات فهو اختياري.

كلمة مرور

وبين أنه بعد تسجيل الدخول في حساب «توكلنا»، ثم اختيار الخدمات وبيانات منصة مدرستي، ستظهر بيانات مالك الحساب على منصة مدرستي إذا كان معلما أو معلمة أو طالبا أو طالبة، كذلك أسماء الأبناء من طلاب وطالبات إن كان ولي أمر.

وأضاف إن بيانات منصة مدرستي التي تظهر عبر «توكلنا» هي الاسم واسم المستخدم «البريد الإلكتروني»، مع خيار إرسال كلمة مرور مؤقتة للمنصة على الجوال المسجل في توكلنا.

الاطلاع على بيانات غير مطلوبة يسوغ اللجوء للقضاء