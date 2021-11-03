هل توجد دفايات غير أصلية في السوق السعودية؟ «المواصفات» توضح

الرياض - محمد عبدالله - أكد مدير إدارة المواصفات الكهربائية بهيئة المواصفات والمقاييس المهندس وائل الذياب، عدم وجود دفايات غير أصلية في السوق السعودي مشيرًا لاعتماد الإدارة لمواصفات جديدة لها.

وقال الذياب خلال لقاءه مع برنامج «الراصد» المذاع عبر فضائية «الإخبارية»، اليوم الأربعاء، إن مجلس إدارة الهيئة اعتمد مواصفات جديدة للدفايات ورفع مستوى السلامة بما يناسب استخدام بعض الأشخاص، وتابع أن «غير صحيح وجوب إغلاق السخانات قبل الاستحمام».

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