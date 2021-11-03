تحذير من «الصك المشاع».. أسلوب جديد من الغش والخداع

الرياض - محمد عبدالله - حذر تقرير توعوي نشرته قناة "الإخبارية" من الصك المشاع، والذي يعد أسلوبًا جديدًا من الغش والخداع.

وجاء في التقرير "بين أنظمة محكمة وقواعد متقنة تحافظ على حقوق الناس وتحمي أموالهم وجشع طماعين اتخذوا من التدليس والخداع سلمًا لهم لجمع ثرواتهم يلتسمون مظانها ويبحثون عن أماكنها".

وأضاف التقرير "بين أيدينا نموذجًا تناولته الأيدي وانتشر سوقه وحصل فيه عدد من الإشكالات وهو الصك المشاع، بإيجابياته وسلبياته".

يذكر أن الصك المشاع هو صك مشترك بين مجموعة من الأشخاص على أرض جرى تقسيمها، حيث يحصل كل فرد من الملاك على صورة للصك مكتوب خلفها “فلان” يملك من هذا الصك مساحة محددة.

ولا يستطيع الحاصل على الصك المشاع الاستفادة من الإعانة الزراعية أو الصناعية أو الدعم من الصندوق العقاري، وذلك لأن الملكية ليست خالصة.

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