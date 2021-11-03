«شؤون الحرمين» تعلن استعداد وجاهزية المصليات والأروقة النسائية لصلاة الاستسقاء

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت مساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية ووكيل الرئيس العام للشؤون النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود على تمام جاهزية المصليات والأروقة النسائية والمرافق الخارجية التابعة لها، وذلك وفق الخطة التشغيلية المتفق عليها بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، استعدادًا لإقامة صلاة الاستسقاء، غدًا الخميس الموافق ١٤٤٣/٣/٢٩ في تمام الساعة 6:40 صباحًا.

ومن جهتها أهابت العبود بكل منسوبات الوكالة بالعمل الجاد في الارتقاء بمستوى منظومة الخدمات لقاصدات وزائرات البيت الحرام.

ورفعت موفور الشكر والتقدير للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على توجيهاته السديدة ورعايته الكريمة لكل ما يرقي بتجويد خدمات ضيوف الرحمن وبما ينسجم مع إيصال رسالة الحرمين الشريفين المباركة للعالمين.

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