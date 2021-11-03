غرامة المخالفين تصل لمليون ريال.. «الإعلام المرئي» تحذر مؤججي التعصب الرياضي

الرياض - محمد عبدالله - حذرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع من نشر أي تجاوزات أو إساءات من شأنها تأجيج التعصب الرياضي عبر منصات الإعلام المختلفة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي.

وتتولى لجنة الالتزام بالهيئة النظر في التجاوزات الإعلامية لإيقاع الجزاءات بشكل عاجل، وتشمل غرامات مالية تصل في حدها الأعلى إلى مليون ريال، وإحالة التجاوزات الداخلة ضمن اختصاص الجهات الأخرى لاتخاذ ما يلزم حسب اختصاصها.

وشددت على أهمية البعد عن المهاترات والسجالات التي تثير الاحتقان بين أفراد المجتمع، مؤكدة أنها لن تتهاون في إيقاع الجزاءات بحق المخالفين.

ودعت الهيئة إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر الرابط أو الرقم الموحد 920004242.