مرشدة أسرية توجه نصيحة للفتيات المقبلات على الزواج

الرياض - محمد عبدالله - قالت المرشدة الأسرية بمركز تعارفوا "زهرة القحطاني" إن من حق الفتاة أن ترفض التحدث عن أسباب طلاقها أو حياتها السابقة خاصة بعد الزواج طالما تم القبول بها منذ البداية .

وأوضحت القحطاني خلال لقائها مع برنامج سيدتي على قناة "روتانا خليجية": أنه يجب على الفتاة إخفاء معظم حياتها الزوجية السابقة، خصوصاً مع الرجال المهوسين بالماضي، يجب عليها أن تعطي إجابات مختصرة فقط وتكون مريحة له حتى يتجنبوا الوقوع في مشكلات بسبب شيء انتهي .

وأضافت: في حالة إصرار الزوج على معرفة الكثير من التفاصيل من حق الفتاة أن ترفض التحدث عن الماضي تماماً وتحاول أن تدير الحديث مع الطرف الآخر بشكل جيد وتعطيه إجابات مختصرة مثل القدر والنصيب التي تضع حدود للحديث عن الماضي.

وتابعت حديثها قائلة: كان يحق للرجل السؤال ومعرفة كافة التفاصيل قبل الزواج، لكن إذا تزوج من الفتاة وقبل بها فلا يحق له أن يسأل عن شيء.

اقرأ أيضًا:

لإجبارهما على النوم.. أب يحقن طفليه بـ«الهيروين»