رخصة سير المركبة رقميًا على أبشر.. و«المرور» يوضح آلية الاستفادة من الخدمة

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المرور السعودي، الأربعاء، أن تطبيق أبشر يمكن من إظهار تفاصيل رخصة سير المركبة الرقمية وإثبات سريان صلاحيتها وملكيتها دون الحاجة لحمل رخصة السير المطبوعة.

وحول آلية الاستفادة من رخصة سير المركبة الرقمية، قال «المرور السعودي»، في إنفوجراف نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنها تكون عبر4 خطوات؛ وهي: تسجيل الدخول على تطبيق أبشر، ومن ثم اختيار الهوية الرقمية، واختيار تفعيل الهوية الرقمية، واختيار رخصة سير.

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