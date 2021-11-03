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انتحل صفة رجال الأمن وسلب عمالا.. القبض على مواطن بمكة ارتكب حوادث جنائية

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، الأربعاء، القبض على مواطن ارتكب حوادث جنائية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية المختصة بالمنطقة من القبض على مواطن، ارتكب حوادث جنائية تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن واستيقاف العمالة وسلب ما بحوزتهم.

وأكد متحدث شرطة مكة، إيقاف المتهم واتخاذ بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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