انتحل صفة رجال الأمن وسلب عمالا.. القبض على مواطن بمكة ارتكب حوادث جنائية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، الأربعاء، القبض على مواطن ارتكب حوادث جنائية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية المختصة بالمنطقة من القبض على مواطن، ارتكب حوادث جنائية تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن واستيقاف العمالة وسلب ما بحوزتهم.

وأكد متحدث شرطة مكة، إيقاف المتهم واتخاذ بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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