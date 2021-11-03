توقيف المعتدين على عمال ماكدونالدز الرياض... السعوديون يتندرون على سيدة ظهرت في المقطع.... فيديو

أعلنت السلطات الأمنية السعودية ، اليوم الأربعاء، القبض على 5 أشخاص متورطين في الاعتداء بالضرب على العمال في أحد مطاعم سلسلة ماكدونالدز في الرياض، بعد ضجة واسعة أثارها مقطع فيديو يوثق الحادث العنيف.

وقالت شرطة منطقة الرياض في بيان: "تم القبض على خمسة أشخاص اعتدوا على عاملين في أحد المطاعم بمركز الخاصرة في محافظة القويعية".

ومساء أمس الثلاثاء، وجّه النائب العام السعودي بالقبض على الأشخاص المتورطين بواقعة الاعتداء على عمال المطعم الواقع على طريق الرياض- مكة.

وأثار المقطع ضجة واسعة عقب نشره مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت لم يكن يتضح بعد في أي معطم وقع الحادث.

لكن ماكدونالدز أكدت لاحقا ردا على تساؤلات لأحد الناشطين، أن مقطع الفيديو المتداول والذي شمل الاعتداء على المطعم والموظفين، وقع في أحد فروعها على طريق الرياض – مكة.

وأضافت: "نود التعبير عن أسفنا الشديد لما حصل ونؤكد أن كافة موظفينا ولله الحمد بخير. غير أن بعضهم أصيب بجروح طفيفة وقد تم اسعافهم فور وقوع الحادثة".

ويظهر المقطع 5 شبان يحطمون بعنف شديد المطعم، ويعتدون على عماله، وظهر أحدهم وهو يضرب أحد الموظفين حتى بعدما سقط مغشيا عليه من شدة الضرب.

إلا أنه وسط هذا الكم الهائل من العنف، وجد السعوديون ما يتندرون عليه في المقطع، عندما ظهرت إحدى السيدات غير مبالية تماما بما يحدث حولها، وهي تطالب عمال المطعم بتجهيز طلبها في هدوء أعصاب منقطع النظير.

وتمنى الكثيرون أن يتحلوا ببرود أعصاب هذه السيدة، وقدرتها على التعامل بثبات وهدوء في خضم المواقف الصعبة.

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