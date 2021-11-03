زراعة المزاحمية تزيل تعديا في المحلية

وأكدت المصادر أنه سيتم تطبيق العقوبات واللوائح النظامية بحق المخالفين والمتعدين على الأراضي الحكومية.
سبق أن صدر لمتنزه «المحلية» و«الخرارة» بمحافظة المزاحمية توجيه رسمي في 1377 هـ، للمحافظة على الموقعين، وعدم التعدي عليهما، وصدق على ذلك من المحكمة الكبرى برقم 521/6.
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