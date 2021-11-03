60 يوما على جدارية المتنزه الوطني

وأبانت معصومة أن الجدارية، صممت لتأخذ طابع الاستدامة والابتكار والتجديد، بِمَا يتوافق مع رؤية 2030، ولها ثلاث إطلالات ودرج مفتوح ومنصة، لإقامة الفعاليات كالشأن المسرحي أو الخطابي، من محاضرات وأمسيات ثقافية من خلال المنصة، وتظهر استلهام التراث العمراني في الأحساء، وتؤكد حقيقة مفهوم الثقافة المتجددة، عبر تشكيل احترافي وتعبيرات الفنون البصرية، وأعمدة دائرية مرتبطة بأقواس نصف دائرية بها زخارف، وتشكل قوساً بنصف دائرة، لافتة إلى أن التصميم يؤكد تكوينها، كمنطقة جذب معرفي وترفيهي، وقابلة للاستخدام العائلي، مما يتيح مرونة الاستخدام للموقع بشكل مستدام، تكليف بيت خبرة في الاستشارات الهندسية والفنية، لعمل التصميم والاستفادة من خبراته في مجال التراث العمراني.
وكان مدير مركز التنمية الاجتماعية في الأحساء، أحمد الفضلي، ووكيل مدير الشؤون الحكومية في أرامكو السعودية طارق العويصي، تفقدا أعمال المشروع.
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