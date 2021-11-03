شكرا لقرائتكم خبر عن سفير العراق يطّلع على جهود «اعتدال» في مكافحة التطرّف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل الأمين العام للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف (اعتدال) الدكتور منصور الشمري، في مقر المركز بالرياض اليوم، سفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور عبدالستار الجنابي.

وتعرّف الدكتور الجنابي خلال زيارته على استراتيجيات وجهود مركز (اعتدال) في مواجهة ومكافحة الفكر المتطرّف، كما اطّلع على آلية عمل المركز في الرصد، والتحليل، والتقنيات المستخدمة، والنماذج التي يجري تطويرها لتفكيك خطابات الفكر المتطرف.

وفي ختام الزيارة، التقط سفير جمهورية العراق لدى المملكة صورًا تذكارية، ودوّن كلمة في سجل (اعتدال) للزيارات قال فيها: "باسمي وباسم كادر سفارة جمهورية العراق لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة، أتقدم بأسمى آيات الشكر والامتنان إلى أمين عام وأعضاء مركز (اعتدال) هذا الصرح المهم الذي يعيد لنا الثقة بأنفسنا ويضع الفكر المعتدل كهدف أساسي في حياتنا اليومية".

وقال الدكتور الجنابي في تصريح له: "المملكة وضعت هذا المركز المهم لتكون أول بصمة مهمة في الشرق الأوسط لنشر فكر الاعتدال مقابل التطرف الذي أودى بحياة الكثير من أبنائنا وأثر على اقتصادنا وعلى مستقبلنا، وأرجو للمملكة دوام الاستقرار والرقي".