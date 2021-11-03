محمد بن مسعود - الدمام - شاهد: مقاتل حوثي تستهدفُه غارةٌ لطيران التحالف ,يخرُجُ سالماً حاملاً سلاحَه ويمشي على قدمَيه (فيديو مرعب) الاربعاء 3 نوفمبر 2021 الساعة 21:58 “غارة جوية من قبل الطيران #السعودي_ تستهدف أحد المقاتلين ويخرج سالماً”. قد يهمك ايضاً

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