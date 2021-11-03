محمد بن مسعود - الدمام - يحدث الآن : إنفجارات عنيفة ودخان كثيف يغطي سماء مأرب ومصادر تكشف عن مكان الإنفجار وتتحدث عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى

أفادت مصادر محلية في محافظة مأرب شرقي اليمن بأن سلسلة انفجارات عنيفة هزت قبل لحظات مدينة مأرب شمال شرق اليمن.

وقالت المصادر أنها سمعت دوي انفجارات عنيفة هزت الاحياء الشمالية الغربية لمدينة مأرب .

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وأكدت المصادر أن الانفجارات ناجمة عن استهداف صاروخي لمعسكر صحن الجن الاستراتيجي من قبل جماعة الحوثي.

وأشارت المصادر إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى من أبناء الجيش الوطني نتيجة القصف الصاروخي على معسكر صحن الجن بمأرب .

وأضافت المصادر أن سيارات الإسعاف هرعت للمعسكر لإسعاف الجرحى إلى المستشفى العسكري في مأرب .

واوضحت المصادر ان مجاميع من قوات الجيش كانت تقوم بعمليات إخلاء لمعسكر صحن الجن من الأسلحة والذخائر وأنه يجري نقلها إلى أماكن آمنه.

يأتي ذلك مع اقتراب الحوثيين من المدينة وخشية من تعرضه المعسكر للنهب، بحسب المصدر.