هل رخصة سير المركبة الرقمية تُغني عن المطبوعة؟.. المرور يجيب ويوضح الآلية

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:
ذكر الحساب الرسمي للمرور، اليوم الأربعاء، أن رخصة سير المركبة الرقمية والموجودة في منصة أبشر تُغني عن المطبوعة.
وكشفت الإدارة العامة للمرور عن طريقة الاستفادة من خدمة إظهار تفاصيل رخصة سير المركبة رقمياً عبر تطبيق أبشر في الهواتف الذكية.
وأوضحت أن الحصول على الخدمة يتمثل في الدخول على التطبيق، واختيار الهوية الرقمية، ويتم بعدها تفعيل الهوية الرقمية، واختيار خدمة رخصة السير.
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