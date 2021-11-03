السعودية | ضبط 28 مخالفًا لنظام الإقامة والعمل في مجمعات الاتصالات شرق الرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

نفذت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مساء امس حملة امنية مشتركة على مجمعات الاتصالات بشرق العاصمة الرياض للتأكد من مدى التزام اصحاب المنشآت بقرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل واسفرت الحملة التي شاركت فيها لجنة التوطين بأمارة منطقة الرياض بكامل أعضائها من جميع الجهات المعنية عن ضبط عدد 28 وافد من مخالفي نظام الاقامة والعمل تركزت مخالفاتهم على عمل لحسابهم الخاص في أنشطة مقصورة على السعوديين وعمالة فردية غير مرخص لها بالعمل وعمالة بتأشيرات زائرين غير مصرح لهم بالعمل وعمالة على غير الكفالة .

و تم تسليمهم للرفد الأمني تمهيدا لتسليمهم الى إدارة الوافدين لترحيلهم كما تم ضبط عدد 10 مخالفات بحق عدد من المنشآت المخالفة لقرارات التوطين ونظام العمل.

تأتي هذه الحملات ضمن خطط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات الشريكة لتنفيذ قرارات توطين المهن وضبط مخالفين نظام الإقامة والتأكد من التقيد بالأنظمة لجميع القطاعات والأنشطة وعدم التهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح على المخالفين.