شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الكوبي يشيد بجهود المملكة التنموية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد في مقر الصندوق اليوم، سفير جمهورية كوبا لدى المملكة فلاديمير أندريس غونزاليس.

وناقش الجانبان المشاريع التنموية القائمة والمقدمة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية عبر الصندوق السعودي للتنمية، بهدف المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بجمهورية كوبا.

وأعرب السفير عن امتنانه للجهود، التي تقوم بها حكومة المملكة من خلال الصندوق لدعم الدول الصديقة عبر المشاريع التنموية.

يذكر أن الصندوق قدّم (5) قروضاً تنموية في كوبا، بهدف تمويل عدد من المشاريع في قطاعات الصحة والبنية التحتية.