“البنتاجون”: “مُسيَّرات” إيرانية نفَّذت تحليقًا غير آمن ضد حاملة طائرات أمريكية بالخليج

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” اليوم الأربعاء: “إن طائرات مُسيَّرة إيرانية نفَّذت أمس تحليقًا غير آمن ضد حاملة الطائرات يو إس إس أسيكس في المياه الدولية في مضيق هرمز”.
وأضاف المسؤول: “إن الطائرات الأمريكية اتخذت إجراءات الحماية المناسبة حتى مغادرة المسيَّرات الإيرانية”، وفقًا لـ”الحرة”.
وبيَّن أن الحادث الذي لم يتضمن أي تبادل لإطلاق النار يندرج في إطار أنشطة إيران الخبيثة في المنطقة.
03 نوفمبر 2021 – 28 ربيع الأول 1443 08:58 PM
الحادث لم يتضمن أي تبادُل لإطلاق النار“البنتاجون”: “مُسيَّرات” إيرانية نفَّذت تحليقًا غير آمن ضد حاملة طائرات أمريكية بالخليج
قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” اليوم الأربعاء: “إن طائرات مُسيَّرة إيرانية نفَّذت أمس تحليقًا غير آمن ضد حاملة الطائرات يو إس إس أسيكس في المياه الدولية في مضيق هرمز”.
وأضاف المسؤول: “إن الطائرات الأمريكية اتخذت إجراءات الحماية المناسبة حتى مغادرة المسيَّرات الإيرانية”، وفقًا لـ”الحرة”.
وبيَّن أن الحادث الذي لم يتضمن أي تبادل لإطلاق النار يندرج في إطار أنشطة إيران الخبيثة في المنطقة.
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