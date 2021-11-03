التحالف يوثق لحظة تدمير آليات وعناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – واس:

نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الأربعاء، فيديو يوثق عملية عسكرية لاستهداف الآليات العسكرية وعناصر المليشيا الحوثية بصرواح والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ووثق الفيديو استهداف لآليات وعناصر جماعة الحوثي في صراوح والجوف.

وبدعم من قوات التحالف، تقود قوات الجيش اليمني، طوال الأيام الماضية، معارك عنيفة لدحر ميليشيات الحوثي في مختلف الجبهات القتالية جنوب وغرب محافظة مأرب شمال شرقي البلاد.

وتمكنت القوات اليمنية من صد العديد من الهجمات التي شنتها الميليشيات على مدن ومناطق مأرب، كما أفشلت قوات المقاومة الشعبية هجمات للانقلابيين في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب، تكبّدت على إثرها الميليشيات خسائر بشرية ومادية فادحة، وفق المركز الإعلامي للجيش.

وأعلن الجيش اليمني مساء أمس، مقتل العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي في معارك متفرقة بمحافظة مأرب، كما كسرت هجوماً للحوثيين في جبهة الكسارة غرب مأرب، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها.

غارات التحالف

وتشن مقاتلات التحالف غارات مكثفة لاستهداف معاقل الحوثيين في مأرب دعما لجهود الجيش اليمني، حيث تستهدف تجمعات ومواقع متفرقة للميليشيات الحوثية جنوب وغرب مأرب، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين وتدمير دبابة ومخزن ذخائر وثلاثة أطقم بما عليها من عتاد، بحسب المركز الإعلامي للجيش اليمني.

يأتي ذلك بعد ساعات من تعامل قوات الجيش مع مجموعة من عناصر ميليشيات الحوثي أثناء محاولتهم التسلل باتجاه مواقع عسكرية في جبهة الكسارة.

يذكر أن ميليشيات الحوثي تشن منذ فبراير 2021 هجمات على محافظة مأرب الاستراتيجية والغنية بالنفط، رغم التنديدات الدولية التي حذرت من المخاطر الهائلة، التي تهدد آلاف النازحين الذين لجأوا إلى مأرب هرباً من الصراعات في بقية مناطق البلاد.