بالفيديو.. مستشار تعليمي: لن تكون كل الاختبارات حضورية.. وهذه آليتها

الرياض - محمد عبدالله - استعرض المستشار التربوي والتعليمي عبداللطيف الحمادي، جهود وزارة التعليم في التصدي لجائحة كورونا واهتمامها بالتحصيل الدراسي للطلاب.

وقال الحمادي في لقائه مع الـ"الإخبارية" : بعد صدور الأمر السامي بعودة التعليم حضورياً في المدارس للمرحلة الثانوية والمتوسطة وأيضًا الجامعات بقيت المرحلة الابتدائية عن بعد وذلك بسبب حرص الوزارة ووزارة الصحة على بقاء العملية التعليمية سليمة وآمنة.

وأضاف: "سيكون هناك اختبارات حضورية للمحصنين بجرعتين مع حصولهم على درجات المواظبة والتي لن يحصل عليها من لم يتلق الجرعتين دون وجود عذر طبي يتعارض مع تلقيه للقاح، وأخذ اللقاح هو شرط أساسي لحضور الاختبار ".

وأوضح المستشار التعليمي أنه لن تكون كل الاختبارات حضورية فهناك جزء منها سيتم اختباره عن بعد قائلاً: بالنسبة لمواد التقويم المستمر مثل التفسير والقرآن واللغة العربية ستكون اختباراتها عن بعد والمواد التي يوجد بها جانب عملي سيتم تحويل الجزء العملي بها إلى بحوث ومشاريع للتخفيف من كثافة الطلاب في المدارس.

وأضاف: عودة الطلاب الآن بعد انقطاع سنة ونصف من التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، دفع الوزارة للقيام بالعديد من الدراسات لمعرفة تحصيل الطلاب، ولا شك أن التعليم الحضوري أفضل من التعليم عن بعد، لكن أيضًا التعليم الإلكتروني له دور كبير حيث انه يساعد في زيادة الثقافة تعليم التقنية بشكل إيجابي، وأيضًا ساعد المعلمين والمعلمات في اكتساب طرق حديثة للشرح، وأمس اطلقت وزارة التعليم المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني، وهي منصة شاملة تدعم المنصات الإلكترونية السابقة . https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1455877245126447111

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