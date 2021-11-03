مسؤول: المخدرات مشكلة عالمية.. والوقاية مسؤولية شاملة على الفرد والمتجمع

الرياض - محمد عبدالله - قال مساعد مدير الشؤون الوقائية في مديرية مكافحة المخدرات العقيد أحمد الفارس، إن انتشار تعاطي المخدرات هي مشكلة عالمية وتمثل أحد أخطر المهددات التي تواجه العالم بأسره.

وأضاف العقيد الفارس لـ"نشرة النهار"، على قناة "الإخبارية": "أن هذه المشكلة تؤثر في الأمن بمفهومه الخاص والواسع، والفكري والصحي ولاجتماعي والاقتصادي وغيره.

وتابع أن المخدرات لها أثر مباشر على الفرد، وأثر ممتد على الأسرة في تفكيك كيان الأسرة، وتقويض بناء المتجمع، ولذا أصبحت مهمة الوقاية من المخدرات مسؤولية شاملة على الفرد والمتجمع.

اقرأ أيضا

:ترتيب هدافي الدوري السعودي قبل مباريات اليوم