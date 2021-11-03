نشرة أخبار السعودية.. القبض على مواطنين اعتدوا على موظفي مطعم.. ومخالفة مرورية جديدة تدخل حيز التنفيذ

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء، حيث أعلن المرور السعودي البدء في تطبيق مخالفات إركاب الأطفال في المقعد الأمامي، فيما ضبطت شرطة منطقة الرياض 5 مواطنين اعتدوا على موظفي أحد المطاعم، وإلى التفاصيل:

خادم الحرمين الشريفين يدعو لصلاة الاستسقاء غدًا

دعا خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة غدًا الخميس الموافق 29 من شهر ربيع الأول 1443هـ حسب تقويم أم القرى.

الشؤون الإسلامية تعلن مواعيد صلاة الاستسقاء

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مواعيد صلاة الاستسقاء في جميع مدن المملكة، والتي ستقام غدًا الخميس، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين، موضحة أن أنه بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة يكون إقامة صلاة الاستسقاء بجوامع المملكة، بناء على دعوة خادم الحرمين الشريفين بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة الخميس المقبل.

القبض على مواطنين اعتدوا على موظفي مطعم بالقويعية

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لاعتداء مجموعة من الأشخاص على عاملين في أحد المطاعم بمركز الخاصرة في محافظة القويعية، ما نتج عنه إصابة مقيمين يعملان في المطعم، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتهم والقبض عليهم في محافظة الخرج، وهم (5) مواطنين، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم للنيابة العامة.

المرور يطبق مخالفة إركاب الأطفال في المقعد الأمامي

أعلن المرور السعودي البدء في تطبيق مخالفات إركاب الأطفال في المقعد الأمامي، مشيرة إلى أن ذلك لمن يقومون بإركاب الأطفال ‎‎الذين تقل أعمارهم عن 10 أعوام في المقعد الأمامي للمركبة، موضحًا أن المخالفة لا تقل عن 300 ريال ولا تزيد على 500 ريال، إلا ‎ ‎في حال عدم وجود مقعد خلفي للسيارة‎.‎

«الموارد البشرية» تتفاعل مع شكوى تأخير راتب مواطن

تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع أحد مقاطع الفيديو المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث يشكو أحد الشباب من تأخر راتبه لمدة 3 أشهر، مشيرًا إلى أن صاحب المنزل الذي يقطنه يسعى لطرده بسبب تأخره في دفع الإيجار.

ضبط مخالفة منشأة لم توفر مقرًا لحارس يعمل لديها

تمكنت فرق الرقابة الميدانية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من ضبط منشأة مقاولات في محافظة جدة، لوجود عامل يعمل بمهنة حارس مشروع لم توفر له مقراً للحراسة.

الصحة تصدر تنبيهًا بشأن تعطل خدمات «937»

أصدرت وزارة الصحة تنويهًا بشأن تعطل خدمات مركز اتصال الصحة 937، وذلك بشكل مؤقت، مؤكدة أن التعطل يأتي نظرًا لإجراء بعض أعمال الصيانة.

«توكلنا»: خطوة تحول الحالة الصحية لغير محصن

أكد تطبيق «توكلنا» أنه في حالة عدم تلقّي الجرعة الثانية خلال الفترة المحددة تتحول الحالة الصحية إلى غير محصين، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، مشيرًا إلى أنه في حال عدم تلقي الجرعة الثانية خلال الفترة المحددة 90 يوم من الجرعة الأولى، سيتم تحديث الحالة الصحية إلى (غير محصن)

مناعة اللقاحات أقوى من الطبيعية

قال المختص في علم الوبائيات، د. عبد الكريم قزيز، إن المناعة المتولدة من اللقاحات مدروسة بعناية، ومعروف الجرعة التي تدخل إلى الجسم وطريقة استثارة الجهاز المناعي.

هل تغني قطرة العين الأمريكية عن النظارة الطبية؟

قال دكتور طارق الحمد، استشاري طب وجراحة العيون، إن القطرة «vuity» الأمريكية ليست قطرة علاجية، ولا تغني عن استخدام النظارة الطبية.

«الحصيني» يتوقع وقت حلول فصل الشتاء

توقع الباحث في الطقس والأرصاد، عبد العزيز الحصيني، تمركز كتلة باردة في طبقات الجو العليا، وانخفاضا ملموسا في الحرارة ليلاً الأسبوع القادم، يتراوح بين 3 لـ4 درجات عما سجلته هذا الأسبوع، مطالبًا المواطنين بتجهيز ثياب الشتاء فقد يحتاجونها، مضيفًا أن من لم يشغل سخانات دورات المياه قد يجبر على تشغيلها في الوسطى والشمالية.

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