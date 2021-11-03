الزعاق يوضّح طريقة تغير سلوك الكائنات الحية مع اختلاف فصول السنة

الرياض - محمد عبدالله - قال خبير الأرصاد الجوية د. خالد الزعاق، إن كل الخليقة مرتبطة بالمناخ من حيث سلوكها ومعيشتها، مشيرًا إلى إنبات المزروعات وهجرة الطيور واختفاء الزواحف، كلها ظواهر مرتبطة بالمناخ.

وقال الزعاق، ببرنامجه على قناة العربية: سكان القطبين الشمالي والجنوبي لهم بيات شتوي كحال كل المخلوقات، وكل البلدان العربية صالحة للمعيشة صيفًا وشتاءً والعرب متأقلمون على أجوائها.

وأضاف: والعرب يحذرون من الشتاء لما يجلبه من أمراض ويسببه من خسائر وعَوز وحاجة، والعرب يقولون توقّوا العرب في أوله وتلقوه في آخره فإنه يعمل في الأجساد كعمله في الأشجار فأوله محرق وآخره مورِق.

وتابع حديثه قائلًا: وآخر الشتاء برد العجوز وهو البرد الذي أهلك الله به قوم عاد.

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