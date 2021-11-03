الصندوق العقاري: 4 نصائح لتجنب تأخر نزول الدعم الشهري

الرياض - محمد عبدالله - أكد صندوق التنمية العقارية، أن الالتزام هو أهم وسائل المحافظة على استمرار الدعم الشهري للمستفيدين وعدم تأخر نزول الدعم.

وأضاف الصندوق، عبر حسابه في "تويتر": اضمن نزول دعمك بالتزامك، كما وجه الصندوق 4 نصائح لتجنب تأخر نزول الدعم الشهري كالتالي:

سداد الأقساط بشكل كامل.

السداد بشكل جزئي لا يعطي المستفيد الأحقية بالدعم.

الانتظام الشهري والغير منقطع في السداد الشهري.

التأكد من صحة البيانات الشخصية وتحديثها في حال تغييرها أو تجديدها.

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