الصندوق العقاري: 4 نصائح لتجنب تأخر نزول الدعم الشهري

الرياض - محمد عبدالله - أكد صندوق التنمية العقارية، أن الالتزام هو أهم وسائل المحافظة على استمرار الدعم الشهري للمستفيدين وعدم تأخر نزول الدعم.
وأضاف الصندوق، عبر حسابه في "تويتر": اضمن نزول دعمك بالتزامك، كما وجه الصندوق 4 نصائح لتجنب تأخر نزول الدعم الشهري كالتالي:
- سداد الأقساط بشكل كامل.
- السداد بشكل جزئي لا يعطي المستفيد الأحقية بالدعم.
- الانتظام الشهري والغير منقطع في السداد الشهري.
- التأكد من صحة البيانات الشخصية وتحديثها في حال تغييرها أو تجديدها.
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