مجهول يحاول خطف فتاة.. وفيديو يوثق شجاعة المارة لحظة إنقاذها

الرياض - محمد عبدالله - تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة محاولة أحد المجهولين لخطف فتاة وإجبارها على الدخول لإحدى السيارات، ولكن شجاعة المارة المتواجدين في أحد شوارع المملكة منعته من خطفها.

ويظهر الفيديو أحد الأشخاص وهو يحاول إجبار فتاة على الدخول إلى سيارة عنوة، وبمجرد ملاحظة المارة في الشارع محاولة الاختطاف تدخلوا على الفور في لحظة وثقت شجاعتهم.

والتقطت عدسات كاميرات المراقبة للواقعة؛ حيث وثقت لحظة محاولة الخطف ولحظات إنقاذ الفتاة؛ حيث طالب العديد من مستخدمي وسائل التواصل بضرورة القبض على الجاني وتكريم الأشخاص الذين منعوا وقوع الجريمة.

اقرأ أيضًا:

شرطة الرياض: القبض على خمسة أشخاص اعتدوا على موظفي أحد المطاعم بمحافظة القويعية