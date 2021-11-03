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«البلديات» تكشف عن البروتوكولات الوقائية في قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات

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الرياض - محمد عبدالله - نشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عددًا من البروتوكولات الوقائية في قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات.

وقالت الشؤون البلدية، عبر حسابها في "تويتر": "كن ملتزمًا في تطبيق البروتوكولات الوقائية في قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات".

وتشمل البروتوكولات الوقائية في قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات ما يلي:

- التباعد: إلغاء التباعد الجسدي والسماح بكامل الطاقة الاستيعابية للقاعة.

- تعهد: يتعهد الشخص لداعي للحضور بالالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية.

- محصن: يجب عمل نقطة فحص للتحقق من الحالة الصحية للحضور عن طريق تطبيق توكلنا

وأن تكون الحالة الصحية في توكلنا "محصن".

- الكمامة: يجب على العاملين والحضور تجنب المصافحة ولبس الكمامة في جميع الأوقات.

- أماكن الطعام: توفير الأواني والأكواب ذات الاستخدام الواحد للأطعمة والمشروبات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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