«البلديات» تكشف عن البروتوكولات الوقائية في قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات

الرياض - محمد عبدالله - نشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عددًا من البروتوكولات الوقائية في قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات.
وقالت الشؤون البلدية، عبر حسابها في "تويتر": "كن ملتزمًا في تطبيق البروتوكولات الوقائية في قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات".
وتشمل البروتوكولات الوقائية في قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات ما يلي:
- التباعد: إلغاء التباعد الجسدي والسماح بكامل الطاقة الاستيعابية للقاعة.
- تعهد: يتعهد الشخص لداعي للحضور بالالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية.
- محصن: يجب عمل نقطة فحص للتحقق من الحالة الصحية للحضور عن طريق تطبيق توكلنا
وأن تكون الحالة الصحية في توكلنا "محصن".
- الكمامة: يجب على العاملين والحضور تجنب المصافحة ولبس الكمامة في جميع الأوقات.
- أماكن الطعام: توفير الأواني والأكواب ذات الاستخدام الواحد للأطعمة والمشروبات.
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