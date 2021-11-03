الجزائر وتونس تبحثان زيادة حجم صادرات الغاز والربط بالكهرباء

محمد بن مسعود - الدمام - بحثت الجزائر وتونس زيادة حجم إمداد تونس بالغاز، وكذلك دعم الربط بشبكة الكهرباء.
وقالت وزارة الطاقة الجزائرية في بيان أن الوزير محمد عرقاب بحث مع نظيرته التونسية نائلة نويرة، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، حالة تقدم وتطور المشاريع والعقود الحالية وفرص التعاون المستقبلية. كما تعلق الأمر أيضًا برفع القدرات التشغيلية والتوصيلات الكهربائية بين البلدين، وكذلك دراسة إمكانية إمداد تونس بالمحروقات (النفط الخام والغاز الطبيعي المسال).
وأضاف البيان أن الجانبين بحثا إمكانية زيادة حجم إمداد تونس بالمنتجات البترولية وغاز البترول المسال وغاز البوتان.
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وفيما يتعلق بتوريد الغاز الطبيعي إلى تونس، أعربت الوزيرة التونسية عن رغبتها في رؤية زيادة حجم الغاز المصدّر إلى بلادها، ودراسة الإمكانات من خلال تحديث الدراسات بهدف إمداد المدن الحدودية التونسية، وعلى سبيل المثال تزويد في 2019 مدينة ساقية سيدي يوسف التاريخية من الشبكة الوطنية للغاز الجزائرية، والتي كانت خطوة أولى لتحقيق مشروع إمداد البلدات الحدودية التونسية بالغاز الطبيعي.
ونوه الوزير الجزائري بإمكانيات تطوير التعاون والشراكة في قطاع المناجم وخاصة في معالجة الفوسفات وإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وتبادل الخبرات والتكوين وكذلك في المجال التشريعي.
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