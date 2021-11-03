الهلال: عملية “غضروف الركبة” ناجحة لـ”عطيف”

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي الهلال عن نجاح العملية الجراحية للاعب الفريق الأول لكرة القدم “الدولي” عبدالله عطيف.
وكان قد خضع عبدالله عطيف لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، إلى عملية جراحية، الأربعاء، في مدينة ليون الفرنسية.
وقال الهلال: أجرى عطيف جراحة ناجحة في غضروف الركبة، في وقت يحدد الطبيب لاحقًا المدة اللازمة لتأهيله؛ حتى يتسنى له العودة إلى الملاعب.
03 نوفمبر 2021 – 28 ربيع الأول 1443 06:50 PMالهلال: عملية “غضروف الركبة” ناجحة لـ”عطيف”
أعلن نادي الهلال عن نجاح العملية الجراحية للاعب الفريق الأول لكرة القدم “الدولي” عبدالله عطيف.
وكان قد خضع عبدالله عطيف لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، إلى عملية جراحية، الأربعاء، في مدينة ليون الفرنسية.
وقال الهلال: أجرى عطيف جراحة ناجحة في غضروف الركبة، في وقت يحدد الطبيب لاحقًا المدة اللازمة لتأهيله؛ حتى يتسنى له العودة إلى الملاعب.
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