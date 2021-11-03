قالت وسائل إعلام محلية: إن مواطناً مصرياً من محافظة الفيوم احتجز أولاده وزوجته داخل منزله كرهائن، واعتلى سطح المنزل وأخذ يطلق النار على أجهزة الأمن.
وتتردد أنباء عن قيامه بمحاولة قتل زوجته بالرصاص داخل المنزل بعد أصابته بحالة هيسترية، واعتلى المتهم سطح منزله يحمل السلاح ويطلق الرصاص في الهواء في محاولة للهرب من قوات الأمن.
قوات الأمن تلقت بلاغًا بقيام أحد المواطنين يدعى أيمن . ع “48 سنة”، باحتجاز أبنائه الأربعة داخل منزله بميدان عبد المنعم رياض بمدينة الفيوم؛ لوجود مشاجرات بينه وبين أشقائه وزوجته الجديدة.
مصدر أمني كشف أن الشرطة حاولت اقتحام المنزل والقبض على الجاني، والتأكد من وجود مصابين أو قتلى من عدمه، إلا أنّهم فوجئوا أن الجاني يتخذ أبناءه رهينة وهدد بقتلهم في حالة اقتراب الأمن من المنزل، مؤكداً أنّ قوات الأمن تحيط بالمنزل من جميع الاتجاهات، وتتخذ التدابير الأمنية اللازمة للقبض عليه، ودخول المنزل دون المساس بأبنائه أو إلحاق الضرر بهم.
مصري بالفيوم يحتجز زوجته وأبناءه الأربعة بالمنزل كدروع بشرية ويطلق النار على أجهزة الأمن
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-11-03
قالت وسائل إعلام محلية: إن مواطناً مصرياً من محافظة الفيوم احتجز أولاده وزوجته داخل منزله كرهائن، واعتلى سطح المنزل وأخذ يطلق النار على أجهزة الأمن.
وتتردد أنباء عن قيامه بمحاولة قتل زوجته بالرصاص داخل المنزل بعد أصابته بحالة هيسترية، واعتلى المتهم سطح منزله يحمل السلاح ويطلق الرصاص في الهواء في محاولة للهرب من قوات الأمن.
قوات الأمن تلقت بلاغًا بقيام أحد المواطنين يدعى أيمن . ع “48 سنة”، باحتجاز أبنائه الأربعة داخل منزله بميدان عبد المنعم رياض بمدينة الفيوم؛ لوجود مشاجرات بينه وبين أشقائه وزوجته الجديدة.
مصدر أمني كشف أن الشرطة حاولت اقتحام المنزل والقبض على الجاني، والتأكد من وجود مصابين أو قتلى من عدمه، إلا أنّهم فوجئوا أن الجاني يتخذ أبناءه رهينة وهدد بقتلهم في حالة اقتراب الأمن من المنزل، مؤكداً أنّ قوات الأمن تحيط بالمنزل من جميع الاتجاهات، وتتخذ التدابير الأمنية اللازمة للقبض عليه، ودخول المنزل دون المساس بأبنائه أو إلحاق الضرر بهم.
03 نوفمبر 2021 – 28 ربيع الأول 1443
04:49 PM
لوجود مشاجرات بينه وبين أشقائه وزوجته الجديدة
قالت وسائل إعلام محلية: إن مواطناً مصرياً من محافظة الفيوم احتجز أولاده وزوجته داخل منزله كرهائن، واعتلى سطح المنزل وأخذ يطلق النار على أجهزة الأمن.
وتتردد أنباء عن قيامه بمحاولة قتل زوجته بالرصاص داخل المنزل بعد أصابته بحالة هيسترية، واعتلى المتهم سطح منزله يحمل السلاح ويطلق الرصاص في الهواء في محاولة للهرب من قوات الأمن.
قوات الأمن تلقت بلاغًا بقيام أحد المواطنين يدعى أيمن . ع “48 سنة”، باحتجاز أبنائه الأربعة داخل منزله بميدان عبد المنعم رياض بمدينة الفيوم؛ لوجود مشاجرات بينه وبين أشقائه وزوجته الجديدة.
مصدر أمني كشف أن الشرطة حاولت اقتحام المنزل والقبض على الجاني، والتأكد من وجود مصابين أو قتلى من عدمه، إلا أنّهم فوجئوا أن الجاني يتخذ أبناءه رهينة وهدد بقتلهم في حالة اقتراب الأمن من المنزل، مؤكداً أنّ قوات الأمن تحيط بالمنزل من جميع الاتجاهات، وتتخذ التدابير الأمنية اللازمة للقبض عليه، ودخول المنزل دون المساس بأبنائه أو إلحاق الضرر بهم.
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