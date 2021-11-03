محمد بن مسعود - الدمام - سجّلت ليبيا 556 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و18 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 359.019 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5157 حالة وفاة. خلال 24 ساعة.. ليبيا تسجل 556 إصابة جديدة بكورونا و18 حالة وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-11-03 سجّلت ليبيا 556 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و18 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 359.019 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5157 حالة وفاة. 03 نوفمبر 2021 – 28 ربيع الأول 1443 04:19 PM سجّلت ليبيا 556 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و18 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 359.019 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5157 حالة وفاة.

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