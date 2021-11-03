تطويق وكسر هجوم واستهداف تجمعات.. عمليات نوعية لـ”الشرعية” ضد الحوثيين بمأرب

كسرت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم “الأربعاء”، هجوماً لميليشيا الحوثي في جبهة ملعا بمحافظة مأرب، وأجبرتها على الفرار بعد سقوط غالبية عناصرها بين قتيل وجريح.
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، نفذ الجيش الوطني والمقاومة في جبهة الجوبة بمأرب عملية التفاف ناجحة لتطويق عناصر حوثية كانت تحاول التسلل نحو مواقع عسكرية، وانتهت المواجهات بمصرع غالبية تلك العناصر، واعتقال من تبقى منهم.
وبينت “سبأ” أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بعدّة غارات تجمعات وآليات لميليشيا الحوثي في مواقع متفرقة جنوب وغرب مأرب؛ مما أسفر عن تدمير 5 عربات وسقوط العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح.
03 نوفمبر 2021 – 28 ربيع الأول 1443 06:45 PM
مقتل وإصابة عشرات المتمردين وأسر آخرينتطويق وكسر هجوم واستهداف تجمعات.. عمليات نوعية لـ”الشرعية” ضد الحوثيين بمأرب
كسرت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم “الأربعاء”، هجوماً لميليشيا الحوثي في جبهة ملعا بمحافظة مأرب، وأجبرتها على الفرار بعد سقوط غالبية عناصرها بين قتيل وجريح.
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، نفذ الجيش الوطني والمقاومة في جبهة الجوبة بمأرب عملية التفاف ناجحة لتطويق عناصر حوثية كانت تحاول التسلل نحو مواقع عسكرية، وانتهت المواجهات بمصرع غالبية تلك العناصر، واعتقال من تبقى منهم.
وبينت “سبأ” أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بعدّة غارات تجمعات وآليات لميليشيا الحوثي في مواقع متفرقة جنوب وغرب مأرب؛ مما أسفر عن تدمير 5 عربات وسقوط العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح.
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