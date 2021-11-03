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السعودية |  أمير منطقة حائل يتسلم تقريراً عن جهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مواجهة كورونا المستجد

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق- واس:

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل تقريراً عن جهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التوعية بمواجهة جائحة كورونا المستجد.


جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ صالح بن علي الزبيدي.


واطلع سموه على جهود الرئاسة خلال الجائحة من خلال التوعية عبر الوسائل الإلكترونية الجديدة ، مشيداً بما يقدمة رجال الهيئة من جهود بالمنطقة.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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