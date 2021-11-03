شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام برنامج “إدارة الأداء الوظيفي“ بتعليم شرق الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - رفع مستوى الأداء الوظيفي وزيادة الإنتاجية لدى الموظفين الإداريين

- تنمية الكفاءات الإدارية في المنظمة التعليمية

اختتمت اليوم الأربعاء بمكتب التعليم بشرق الدمام (بنين)، البرنامج التدريبي “إدارة الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الإدارية "، والذي تنفذه إدارة التدريب والابتعاث بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية بتعليم المنطقة الشرقية وذلك بمتوسطة المعتصم بالله، واستمرت لمدة ثلاثة أيام.

ويستهدف القيادات التعليمية للتدرب على آلية العمل على البرنامج بما يتوافق مع اللائحة الجديدة للموارد البشرية، بهدف رفع مستوى الأداء الوظيفي وزيادة الإنتاجية لدى الموظفين الإداريين وتنمية الكفاءات الإدارية في المنظمة التعليمية، فيما حضر ختام البرنامج مدير مكتب التعليم بشرق الدمام الأستاذ محمد بن المبارك الزهراني.

وأوضح المدرب محمد بن علي الشهري رئيس شعبة الإدارة المدرسية وسفير برنامج "إدارة الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الإدارية"، أن هذا البرنامج يعد من البرامج الهامة التي تعنى بتنمية الموظف، وتحسين أدائه من خلال متابعة دقيقة تجمع بين أهداف الموظف ورئيسه ومنظومة العمل والتي تنبثق من أهداف الوزارة وتتوائم مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

ويتم من خلال دورة الأداء الوظيفي التدريبية التي تنطلق في بداية عام مالي جديد ضمن ضوابط مقننة ودقيقة يشارك في وضعها كلاً من الرئيس المباشر والمرؤوس، وتتم انطلاقتها من قبل إدارة الموارد البشرية وتتضمن البداية التخطيط لدورة الأداء والمراجعة النصف سنوية للوصول إلى التعميم السنوي للأداء والتي استهدفت (33) مدير مدرسة في قطاع التعليم بشرق الدمام كما حضر ختام الدورة مدير المكتب الأستاذ محمد بن المبارك الزهراني، حيث قدم شكره وتقديره للمدرب والمتدربين على تفاعلهم المميز مع البرنامج في الحضور والمشاركات الإيجابية .