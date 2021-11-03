شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة والأمم المتحدة يبحثان جهود مكافحة الإرهاب والتطرف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل نائب وزير الخارجية وليد الخريجي، مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الدكتور جيهانغير خان.

وجرى خلال الاستقبال استعراض الجهود المشتركة بين المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة، في العديد من المجالات ومنها مكافحة الإرهاب والتطرف.

كما تطرق الجانبان إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة، لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب والفكر المتطرف والذي يشكل تهديداً للأمن والاستقرار الدولي.