محمد بن مسعود - الدمام - مجدداً : القيادة الذكية 2021م – التحول الرقمي – اسطنبول النسخة الثالثة

برعاية ليبية ، ينعقد اليوم في مدينة اسطنبول التركية مؤتمر القيادة الذكية2021م بنسخته الثالثة تحت شعار” التحول الرقمي ودوره في الأداء المؤسسي” برعاية من معهد التدريب المالي والمحاسبي- ليبيا- .

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وبتنظيم كلاً من شركة ناشينول NBC للتدريب والاستشارات ، وشركة آزاد الليبية للتدريب والتأهيل، ويشارك في المؤتمر ممثلين المؤسسات في القطاعات الخاصة والحكومية من كلاً من ليبيا والعراق وفلسطين واليمن وسوريا .

وفى جلسة الافتتاح للمؤتمر تحدث مصعب دلول مدير شركة NBC عن ضرورة مواكبة الثورة الصناعية الرابعة وتأثيرها علي مختلف جوانب الحياة ، فتغير العالم بسرعة يضعنا أمام التحول الرقمى، يدفع القطاع التعليم والتدريب وكل المؤسسات إلى ط ما هو أبعد من وسائله التقليدية بما يوفر العديد من الفرص الجديدة لتعزيز الإنتاجية والأداء واستدامة الخدمات اللوجستية،

كما يعمل على تخفيض التكلفة وتوفير المزيد من الجودة والنمو، وفى كلمة نظيرة للشريك المنظم للمؤتمر تحدث صلاح التميمي رئيس مجلس ادارة “آزاد” عن المشاركة العلمية والعملية التي تؤمن بها آزاد في جميع المجالات وهو ما دفعها لئن تنظم هذا المؤتمر الذي يسعى لتحقيق اهداف البنية الرئيسة في المؤسسات والقطاعات المختلفة في ليبيا وبقية الدول،

بينما أكدت كلمة الراعي الرسمي للمؤتمر الصادق الشائبي لعدداً من الاجراءات العلمية والعملية التي يحرص عليها معهد التدريب في ليبيا اعادة النظر عليها لمواكبة التحول الرقمي وفق التطور التكنولوجيا المتسارع في تأهيل وتدريب القطاعات الخاصة والحكومية ،

و يأتي المؤتمر كأحد الاستراتجيات في التعامل مع الاحتياج الآني للتحول الرقمي للدفع بأن تكون مخرجاته خادمة للاهداف التي تحقق استراتجيات التحول الرقمي

يتحدث بالمؤتمر كلاً من الدكتور (عبد الرحمن جاموس ، سالم موسى ، ياسر المسعود ، شهاب العزعزي ، الصديق ناصر ، درويش الناشف ، اركان التايه) خلال الفترة من 3-5 نوفمبر 2021م عبر عدد من الجلسات .

يتناول اليوم الاول منها مفهوم التحول الرقمي بالتعليق علي البلدان النامية والقطاعات الخاصة والحكومية وقيادات التحول الرقمي ودور الاتصالات والحوسبة والمواهب بتحقيق التحول الرقمي ،

وفى اليوم الثاني يتناول المؤتمر الواقع الافتراضي وانترنت الاشياء والحوسبة السحابية والبلوك شين والامن السيبراني، وفي اليوم الاخير يتناول التغيير المؤسسي في ظل التحول الرقمي وطبيعة قيادة التغيير في المؤسسة واستراتجيات التحول الرقمي

والمؤتمر الذي يوجه إلي الادارات العليا ووالوسطي بمختلف مستوياتها واختصاصاتها الحكومية والخاصة والتي رؤيتها ان العصر الحالي هو عصر الابتكار والادارة الحديثة وممارسة الاعمال المعتمدة على التحول الرقمي .

يتوقع ان يخرج بعدد من الأليات تمكن من اعادة استراتجيات العمل في ظل التحول الرقمي الذي اصبح حقيقة واقعية تحتاج ان المواكبة بشكل حصيف ، والاسراع في عمليات الاعمال التي تحقق الرضا لدى المستفيدين ، وصناعة القرارات التي تحقق تفعيل حقيقي للبيانات ، واعادة النظر في اعداد كفاءة من الموظفين تنعكس بلاشك علي العميل وتحقيق المنافع للجهات والعاملين والمستفيدين والتحول الرقمي يصنع القيمة الفعلية التي تستوعب اهمية بناء استراتجيية البناء المؤسسي في القطاعات الحكومية والخاصة

الجدير ذكره ان شركة ناشينول NBC من اللحظة الاولى لعملها في التدريب2015م ركزت علي التشارك النوعي مع الجهات ذات الصلة والتي تعمل ضمن منهجية استراتجيات التكنولوجيا والتحول للذكاء الاصطناعي والرقمنة ولذا كان أول الشركاء “آزاد” الليبية شركة متخصصة بالتأهيل والتدريب والاستشارات اسهمت في اعداد وتنفيذ النسخة الثانية من القيادة الذكية في مارس 2021م ،

واليوم بوعى لأهمية التشاركية في تطوير الاداء المؤسسي يأتي معهد التدريب المالي والمحاسبي في ليبيا ليكون الراعى الرسمي للنسخة الثالثة من القيادة الذكية بعنوانها التحول الرقمي ودوره في الاداء المؤسسي .