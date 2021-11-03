محمد غسان محمد عدنان شيخو يقدم نسخة من أوراق اعتماده كسفير فوق العادة مفوضًا للبحرين المعين لدى الصين

محمد بن مسعود - الدمام - قدم سعادة السفير الدكتور محمد غسان محمد عدنان شيخو، صباح يوم الأربعاء الموافق 3 نوفمبر 2021م، نسخة من أوراق اعتماده كسفير فوق العادة مفوضًا لمملكة البحرين المعين لدى جمهورية الصين الشعبية الصديقة، إلى سعادة السيد هونغ لي، مدير عام إدارة المراسم بوزارة خارجية جمهورية الصين الشعبية.
وقد أعرب سعادة مدير عام إدارة المراسم بوزارة خارجية جمهورية الصين الشعبيةعن تمنياته بالتوفيق لسعادة السفير الدكتور محمد غسان محمد عدنان شيخو في مهام عمله الدبلوماسي، وزيادة تعزيز أواصر التعاون والصداقة بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية الصديقة.
ومن جانبه أعرب سعادة السفير الدكتور محمد غسان شيخو عن شكره لسعادة السيد هونغ لي، مؤكدَا حرص مملكة البحرين على تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وما تشهده من تطور مستمر في كافة المجالات، متطلعًا إلى الإرتقاء بها إلى آفاق أرحب من خلال تطوير آليات العمل المشترك والتعاون بين البلدين الصديقين.
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