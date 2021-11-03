محمد بن مسعود - الدمام - أظهرت النتائج المالية لشركة لشركة البحرين للسينما عن تحقيقها صافي ربح بلغ 301 ألف دينار لفترة التسعة شهور الأولى من 2021، بعد أن كانت قد حققت خسارة بلغت 12 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي، بأرتفاع نسبته 102.5%.
وبينت النتائج المالية ان معظم الايرادات للشركة هذا العام قد حققتها من الاستثمارات الخاصة بالشركة، في حين وصلت الخسارة التشغيلية الى 430 ألف دينار، وشكلت المصروفات العمومية والادراية ما قيمته 780 ألف دينار.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ان سجلت خسائر بـ 12 مليون العام الماضي.. «سينيكو» تحقق صافي ربح 300 ألف دينار في 9 شهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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