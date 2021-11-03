بعد ان سجلت خسائر بـ 12 مليون العام الماضي.. «سينيكو» تحقق صافي ربح 300 ألف دينار في 9 شهور

محمد بن مسعود - الدمام - أظهرت النتائج المالية لشركة لشركة البحرين للسينما عن تحقيقها صافي ربح بلغ 301 ألف دينار لفترة التسعة شهور الأولى من 2021، بعد أن كانت قد حققت خسارة بلغت 12 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي، بأرتفاع نسبته 102.5%.

وبينت النتائج المالية ان معظم الايرادات للشركة هذا العام قد حققتها من الاستثمارات الخاصة بالشركة، في حين وصلت الخسارة التشغيلية الى 430 ألف دينار، وشكلت المصروفات العمومية والادراية ما قيمته 780 ألف دينار.