وزير الخارجية اللبناني يعترف بتهريب الكبتاغون من لبنان على المملكة (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:

قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، إنه طلب من وزير الإعلام جورج قرداحي، عدم عقد مؤتمر صحفي، وأبلغته أن الخارجية سترد، وأبلغته بضرورة الالتزام بقرارات ووجهة نظر الحكومة، إلا أنه عقد مؤتمر صحفي حول تصريحاته.

وأضاف وزير الخارجية في التسجيل المسرب: “شربل وهبة خرج من الحكومة والمملكة لم تقدر ما فعلناه، وصارت قضية الكبتاغون، وعندما اتخذت الحكومة اللبنانية إجراءات لمنع تهريب الكبتاغون، لم نسمع شيء من المملكة، رغم أنه إذا لم يكن هناك سوق في المملكة لما هربت إليها كما هو الحال بين المكسيك وأمريكا”.

وكانت صحيفة “عكاظ”، قد نشرت اليوم الأربعاء، تسجيلا صوتيًا منسوب لوزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، والذي تضمن تصريحات أدلى بها عقب الأزمة الأخيرة التي أعقبت تصريحات جورج قرداحي، وزير الإعلام اللبناني، والتي أعلن فيها تأييده لعمليات ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وأكدت الصحيفة أن التسجيلات “أظهرت حقده على المملكة ودول الخليج، وانسجامه مع الدعايات المغرضة التي يروجها زعيم مليشيا حزب الله وأعوانه في طهران، وتناقض طرحه في الخفاء عما يظهر في العلن أمام اللبنانيين، وسعيه لشيطنة دول الخليج والتقليل منها، إذ بدأ حديثه بكل صفاقة وإساءة للتقليل من دول الخليج والتعدي على سيادتها، وإطلاق الاتهامات اللامسؤولة تجاه المملكة، على نحو يعكس توجهات نظام بلاده السياسي وفق رؤى الحزب الخاضع لوصاية إيرانية”.