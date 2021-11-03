الكشف عن هدف رئيسي للحوثيين جنوب مارب

محمد بن مسعود - الدمام - كشف مصدر حقوقي، عن هدف رئيسي للمليشيات الحوثية جنوب مارب، تزامنًا مع استمرار القصف على المدنيين.
وقالت منظمة حماية للتوجه المدني، إن ‘‘الوقائع تؤكد أن المدنيين جنوب مأرب لم يكونوا ضحايا للحرب فحسب . بل أصبحوا هدفا رئيسيا مع الخليج 365 الإصرار للقصف الحوثي على قراهم ومخيماتهم ومساكنهم’’.
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يأتي ذلك تزمنًا مع تعمد المليشيات الحوثية، قصف الأحياء السكنية ومخيمات النازحين في مارب، حيث هربت آلاف الأسر خلال الأيام الماضية من منازلها جنوب وغرب مارب بحثًا عن ملاذ آمن.
وقتل نحو 100 مدني، خلال الأيام الأخيرة، في استهداف مليشيا الحوثي لسكان مارب، والتي كان أبرزها قصف دار الحديث، في منطقة العمود بمديرية الجوبة، حيث سقط خلال الجريمة نحو 40 مدنيًا.
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