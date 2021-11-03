تصل إلى 20000 ريال.. «هدف» يوضح آلية التسجيل بإعانة البحث عن عمل

الرياض - محمد عبدالله - أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» آلية وخطوات التسجيل ببرنامج إعاندة البحث عن عمل للاستفادة من الدعم الذي يقدمه والذي يصل إلى 20000 ريال على مدار 15 شهرًا.

وشارك صندوق «هدف»، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف"، أوضح من خلاله أن برنامج إعانة البحث عن عمل يهدف إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للباحثين عن عمل وزيادة جاهزيتهم لدخول سوق العمل.

برنامج إعانة البحث عن عمل

وأشار صندوق «هدف» إلى أن برنامج إعانة البحث عن عمل يدعم الباحثين عن عمل لتحفيزهم على الدخول إلى سوق العمل، من خلال تقديم إعانة مالية لمدة 15 شهرًا تبدأ بمبلغ 2000 ريال بالإضافة إلى تقديم مجموعة من خدمات التدريب والتوظيف لمساعدتهم في الحصول على عمل.

وأوضح صندوق تنمية الموارد البشرية أن مدة صرف الإعانة (15) شهرًا، وتكون قيمة الدعم خلالها على النحو التالي:

-2000 ريال شهرياً لمدة (4) أشهر.

-1500 ريال شهرياً لمدة (4) أشهر.

-1000 ريال شهرياً لمدة (4) أشهر.

-750 ريال شهرياً لمدة (3) أشهر.

وأضاف الصندوق أنه يستفيد الباحث عن عمل المسجل في البرنامج تلقائيًا عبر ربط ملفه الشخصي بفروع ومراكز الصندوق وبرامج التدريب الإلكتروني والخدمات الأخرى.

شروط التسجيل بالبرنامج

وكشف صندوق تنمية الموارد البشرية عن الاشتراطات والمتطلبات الضرورية واللازمة للتسجيل ببرنامج إعانة البحث عن عمل، ويتطلب يجب أن تنطبق على الباحث عن عمل شروط الأهلية التالية:

- أن يكون سعودي الجنسية

- أن يكون مقيماً إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية لمدة لا تقل عن (10) أشهر خلال فترة تقديم الطلب أو خلال فترة صرف الإعانة.

- قادراً على العمل وجاداً في البحث عنه.

- أن يكون من الفئة العمرية (20-40) سنه

- لا يكون موظفاً أو عاملاً في القطاع العام أو القطاع الخاص.

- لا يصرف له معاش تقاعدي.

- لا يصرف له أي مخصص أو تعويض ضد التعطل عن العمل.

- لا يصرف له معاش من الضمان الاجتماعي.

- لا يكون طالباً أو متدرباً في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب.

- لا يكون لديه نشاط تجاري.

- ألا يزيد الدخل الشهري أو الثروة عن الحد المانع للحصول على الإعانة.

- ألا يكون سبق له الاستفادة من إعانة البحث عن عمل أو من المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل ويمكن قبول الطلب لمن سبق له الاستفادة، بشرط ألا تزيد مدة الصرف السابقة واللاحقة عن مدة صرف الإعانة المحددة بخمسة عشر شهر.

- ويجب تقديم الطلب بمراعاة إحدى المدتين الآتيتين:

1- قبل مضي (24) شهر من تاريخ نهاية التدريب او التعليم.

2- بعد مضي (24) شهر من تاريخ انتهاء العمل لمن سبق له العمل.

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