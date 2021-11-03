برنامج ريف يزف بشرى لأهالي الباحة ويدعو للاستفادة من الدعم المقدم

الرياض - محمد عبدالله - كشف برنامج التنمية الريفية المستدامة «ريف»، عن اقتراب حملة «ريف يدعمك» من الوصول لأهالي الباحة بعد زيارة جازان، وعسير، والمنطقة الشرقية.

وشارك برنامج «ريف»، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، تغريدة دعا من خلالها المزارعين والأسر المنتجة للتسجيل بالبرنامج والاستفادة من الدعم المقدم.

ماذا تعرف عن «ريف»؟

وبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (منصة ريف)، هو برنامج حكومي تابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة ومخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة.

وتم تدشين برنامج ريف لتعزيز قدرات صغار المنتجين الزراعيين والجمعيات التعاونية والمؤسسات الريفية، وتمكينها من الحصول على الموارد الإنتاجية والخدمات الزراعية والوصول للأسواق.

وتعمل وزارة البيئة المياه والزراعة على تطوير برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في المملكة، وذلك باستغلال واستثمار الفرص والموارد المتاحة، إضافة إلى الاستفادة من الميزات النسبية في المناطق المختلفة حسب الموارد الطبيعية والإمكانات الزراعية وعدد السكان.

ويعمل برنامج ريف من أجل ضمان سهولة تأمين والحصول على الغذاء، واستهلاك غذاء آمن وصحي، وتوفير إمدادات غذائية مستقرة، والمساهمة في زيادة نسب مشاركة المرأة في سوق العمل بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وفقاً لمستهدفات "رؤية 2030".

متطلبات التسجيل في ريف

وبيّن برنامج التنمية الريفية المستدامة، التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، متطلبات واشتراطات التسجيل .

وأوضحت منصة ريف، شروط الحصول على دعم الريف التي يجب أن تتوافر في المتقدمين والراغبين في التسجيل من الأسر المنتجة، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

- أن يكون المتقدم سعودي / سعودية الجنسية

- ألا يكون المتقدم / المتقدمة يعمل داخل أحد القطاعات الحكومية والخاصة.

- ألا يقل عمره عن 22 عاما.

- أن يكون مشرفا مباشرا أو عاملا على المهنة التي قام بالترشيح فيها خلال البرنامج.

- أن يكون محل إقامته داخل مكان المشروع.

- لا يجب أن يتجاوز الراتب الخاص به عن ستة آلاف ريال سعودي.

- لا تتجاوز برامج دعم الريف عن ثلاثة برامج فقط.

- يجب أن تمتلك حسابا بنكيا.

دراسة الأهلية في ريف

وأشارت منصة ريف، إلى أنه بعد تقديم طلب الدعم المادي من برنامج التنمية الريفية المستدامة للأسر المنتجة تستغرق دراسة الاهلية 60 يومًا من تاريخ زيارة المشرف للجهة المتقدمة للتحقق من المشروع والاستحقاق، ويتم حساب مبلغ الدعم للأسر المنتجة وفق الضوابط التالية:

- يُصرف الدعم للأسر المنتجة شهريًا وبشكل منتظم.

- يُحتسب الدعم المادي بنسبة 10% من رأس مال المشروع المسجل في الطلب عند التسجيل في منصة ريف.

- يبلغ المبلغ الإجمالي للدعم بحد أقصى 54 ألف ريال سعودي.

- لا يتجاوز قيمة الدعم قيمة رأس مال المشروع أو النشاط.

- يمكن تكرار صرف الدعم لبعض المستفيدين في قطاعات محددة.

الحصول على دعم ريف

وكشفت منصة برنامج ريف، الحكومي المخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة، آلية وطريقة وكيفية القيام بالتسجيل على دعم الريف الخاص بالأسر المنتجة، وذلك من خلال القيام باتباع الخطوات التالية:

- قم بالدخول على منصة ريف وذلك من خلال الضغ على الرابط التالي (من هنا).

- من القائمة، اختر طلب الدعم.

- املأ كافة البيانات الشخصية المطلوب إدخالها.

- انقر على كلمة تسجيل.

- قم بإدخال الحساب المصرفي التابع لك.

- اختر أحد البرامج الثلاث الذي يقدمه دعم الريف.

- ادخل رمز التحقق لكي يتم إرسال رسالة تأكيدية على أنك الشخص الذي قام بالتقدم في الوقت الحالي.

- اضغط على أيقونة حفظ، وبعد ذلك يمكنك الاستعلام من آن إلى آخر عن نتيجة حصولك على الدعم الشهري.

قرض العمل الحر ودعم ريف

وفي وقت سابق، كشف برنامج التنمية الريفية المستدامة، علاقته بقرض العمل وإذا ما كان يمكن أن يتأثر الدعم الخاص بالبرنامج سواء بالرفض أو التقليل في حالة حصول المستفيد على قرض عمل حر.

وأوضحت منصة ريف، التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، أن قرض العمل الحر لا يؤثر إطلاقًا على برنامج التنمية الريفية المستدامة ولا علاقة له بالدعم المقدم من البرنامج للمزارعين ومربي الماشية.

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