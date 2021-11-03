إصابات «كورونا» المؤكدة بدول الخليج تتخطى 2.5 مليون.. ونسبة التعافي في المملكة 98%

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج، إحصائية إجمالية لفيروس كورونا في دول الخليج، مشيرًا إلى أن عدد الإصابات المؤكدة وصل إلى 2,522,232.

وقال الحساب الرسمي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج عبر موقع «تويتر»، إنَّ الإصابات المؤكدة وصلت إلى (2,522,232)، بينما وصلت حالات التعافي إلى (2,494,381).

وأضاف أنَّ عدد حالات الوفاة وصلت إلى (19,512)، فيما وصل عدد اللقاحات المعطاة إلى (83,206,327).

ووصلت نسبة التعافي من فيروس كورونا في المملكة إلى 98%، وذلك حتى تاريخ 2 نوفمبر الجاري.

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